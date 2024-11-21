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Общество

GloraX получил разрешение на строительство первого дома в поселке Новинки в Нижнем Новгороде

29 ноября 2024 17:56  [37] Общество

Фото: сайт компании GloraX

Федеральный девелопер GloraX получил разрешение на строительство первого дома первой очереди по механизму КРТ около поселка Новинки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

Первая очередь проекта включает в себя 17 корпусов переменной этажности от 9 до 13 этажей и общей площадью 101 850 тысяч кв. метров. Здесь также будет построено четыре детских сада, три из которых на 200 детей и еще один - на 280 мест, а также школа на 1200 учеников.

Общая площадь участка под строительство жилья составляет 89 га. Общая площадь недвижимости без учета объектов социальной инфраструктуры составляет около 884 тысяч кв. метров, из которых чистая продаваемая площадь - 689 тысяч кв. метров.

На территории жилого квартала обустроят плоскостную наземную парковку. Также здесь разобьют сквер и построят велодорожки.

Корпуса в рамках первой очереди планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2027 года.

Напомним, питерский девелопер GloraX приобрел 60 га для реализации проекта КРТ у Новинок.

Также ранее сообщалось, что GloraX также намерен построить жилой комплекс на Гребном канале в Нижнем Новгороде, а также выразил намерение застроить площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста.

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Теги:
Жилье Строительство
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