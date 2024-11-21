Традиционная предновогодняя акция "Ёлочка, живи!" началась в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала ежегодная природоохранная акция "Ёлочка, живи!".

Как сообщили в региональном Минлесхозе, перед новогодними праздниками вводится режим усиленной охраны хвойных молодняков, который продлится до 31 декабря 2024 года включительно.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев отметил, что акция "Елочка, живи!" – это дополнительная возможность напомнить каждому жителю региона о важности ответственного отношения к природе. По словам министра, проведение таких экологических акций – одна из ключевых составляющих нацпроекта "Экология"

В ведомстве отметили, что на защиту лесных ресурсов направлены мобильные группы лесной охраны, которые оснащены современным оборудованием для патрулирования. Кроме того, сотрудники ГИБДД на дорогах будут проводить проверки документов у граждан, которые занимаются транспортировкой хвойных деревьев.

По данным регионального Минлесхоза, в этом году объем незаконной лесозаготовки сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких результатов достигли благодаря увеличению количества патрулирований. С начала текущего года в Нижегородской области лесные инспекторы провели более 33 тысяч патрулирований лесов.

Для легальной заготовки новогодней ели или деревья других хвойных пород, необходимо в период с 1 по 31 декабря обратиться в любое лесничество Нижегородской области и составить договор купли-продажи лесных насаждений. После оплаты и подписания договора гражданин получает право срубить новогоднюю ель в строго определённом месте и в сроки, указанные в договоре. Документом, который позволит законно транспортировать ель, также является заключенный договор купли-продажи.

Стоимость ели или деревьев других хвойных пород в нижегородских лесничествах, в зависимости от высоты, в этом году составляет: до 1 метра – 8,02 рублей за штуку, до 2 метров – 16,04 рублей, до 3 метров – 21,06 рулей, до 4 метров – 33,08 рублей, свыше 4,1 метра – 42,09 рублей.

За незаконную вырубку деревьев хвойных пород законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 8.28 КоАП РФ, которая влечет наложение штрафа: на граждан - от 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч рублей, на юрлиц - от 200 тысяч рублей. Если же нарушение было совершено с применением автомототранспорта и других видов техники, размер штрафа увеличивается. В случае, если ущерб, причиненный лесным насаждениям, превысит 5 тысяч рублей, виновному будет грозить уголовная ответственность, предусмотренная статьей 260 УК РФ, в соответствии с которой возможно назначение наказания в виде лишения свободы.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч гектаров леса высадили в Нижегородской области.