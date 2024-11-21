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Вместо работы – шопинг: как нижегородцы провели "Черную пятницу"

03 декабря 2024 12:28  [106] Бизнес

Фото: Дина Павленко

Ноябрь славится своими распродажами, и "Чёрная пятница" — один из самых оживлённых периодов для шопоголиков и искателей выгодных предложений. У нижегородцев "Черная пятница" продлилась на все выходные. Самыми активными днями в интернет-магазине МегаФона стали суббота и воскресенье.

В дни проведения "Чёрной пятницы" нижегородцы уделили шопингу существенно больше времени, чем обычно. При этом, вопреки названию распродажи, самым активным днём недели стало воскресенье — почти 20% всех покупок за время акции совершали именно в этот день. Следующим по активности стала суббота, на который пришлось 19% приобретений. А вот сама пятница с долей в 12% заняла лишь пятое место.

Примечательно, что нижегородцы, так же как и большинство россиян, уделяли максимум внимания распродажам в разгар рабочего дня. Число заказов кратно возрастало после 10:00, а пик покупательской активности пришёлся на период с 11 часов утра до полудня. В течение дня она сохранялась на высоком уровне и постепенно спадала к восьми часам вечера.

Кроме традиционных смартфонов и наушников, в топ-3 покупок в интернет-магазине МегаФона по числу продаж попали средства для защиты и ухода — в частности, стёкла и плёнки для экранов смартфонов. Самыми популярными брендами гаджетов, которые выбирали нижегородцы в дни "Черной пятницы", стали Apple, Samsung и Xiaomi. Среди наушников лидировала продукция Samsung, а также собственной торговой марки оператора — Stellarway.

В целом по России результаты "Черной пятницы" оказались выше, нежели итоги распродажи "11.11". Уже в первую неделю "Чёрной пятницы" продажи смартфонов превысили недельный результат распродажи "11.11" на 17%, умных часов – в 6 раз, а наушников — в 5 раз.

"Чёрная пятница”"— отличный момент для наших клиентов купить товары со скидкой. Для нас же это уникальная возможность для анализа спроса и соответствующей корректировки цен и ассортимента на будущий год, чтобы наше предложение наиболее полно соответствовало потребностям наших покупателей", — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

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