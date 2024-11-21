Около 400 водителей оштрафовали за сокрытие автономеров на трассе М-12 Общество

Фото: соцсети ГК "Автодор"

Компания "Автодор" совместно с региональными управлениями Госавтоинспекции провели около сотни рейдов по выявлению скрытых номеров на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и М-12 "Восток". В рамках мероприятий было вынесено более 460 протоколов, причём основная их часть - за умышленно скрытые номера.

В ходе рейда машину без номера фиксирует оператор в центре управления дорогой и передаёт информацию сотрудникам Госавтоинспекции, которые стоят на пути нарушителя.

Только в Московской области на М-12 "Восток" и ЦКАД было составлено более 110 протоколов, на территории Владимирской области составлено 96 протоколов, ещё 250 - в Нижегородской области и Чувашии.

При этом отмечается снижение количества недобросовестных водителей на трассе. В "Автодоре" рассказали, что с недавнего времени введена практика, когда на АЗС выявляют нарушителей и предупреждают об ответственности, которая им грозит в случае продолжения движения со скрытым госномером.

Напомним, если раньше, в случае сокрытия или намеренного видоизменения номера, водителю грозил штраф 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев, то теперь, при повторном нарушении, мера ответственности ужесточена - штраф исключён, а сроки лишения прав составляют от 1 года до 1,5 лет.

Кроме того, введена новая часть об ответственности за установку на автомобиль специальных откидных номерных рамок: за это грозит безальтернативное лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет.