Более 60 км дорог отремонтировали в Краснобаковском округе за два года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Краснобаковском муниципальном округе за последние 2 года отремонтировали более 60 км региональных и муниципальных дорог.

Об этом, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире ЦУР, заявил глава округа Антон Быков.

"Это рекордная цифра – самая большая с момента основания района! Это удалось сделать благодаря поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, регионального Минтранса и Главного управления автомобильных дорог региона", – уточнил Антон Быков.

Глава администрации также отметил, что в прошлом году для дорожных работ приобрели специализированную технику. Кроме того, округ подал две заявки по ремонту дорог на участие в губернаторском проекте "Вам решать!" на 2025 год.

Местных жителей во время прямого эфира интересовались благоустройством, водоснабжением, организацией пассажирского транспорта и ликвидацией стихийных свалок. По данным главы округа, в настоящий момент установлены и эксплуатируются уже 27 бункеров для крупногабаритного мусора. В ближайшее время будет дополнительно установлено ещё пять.

Также жители задали вопросы, которые касались развития туристической отрасли и открытия долгожданного кинотеатра в Красных Баках. По словам Антона Быкова, заявка в Фонд кино на открытие нового современного кинотеатра прошла отбор, заключен контракт. Сейчас подрядчик завершает монтаж оборудования в районном центре досуга и кино. Открытие кинотеатра ожидается в конце декабря текущего года.

Полную версию эфира можно увидеть в группе Центра управления регионом в соцсети "ВКонтакте".

Центр управления регионом был а создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Ранее сообщалось, что свыше 925 тысяч обращений направили нижегородцы в ЦУР за четыре года.