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Бизнес

"Перекрёсток" обсудил партнёрство с локальными поставщиками в Нижнем Новгороде

04 декабря 2024 12:34  [4] Бизнес

Конференция Х5 Group и торговой сети "Перекрёсток" для ключевых партнёров Нижегородской области прошла в столице Приволжья 29 ноября. На ней руководители торговой сети вместе с представителями органов региональной и федеральной власти обсудили ключевые вопросы взаимодействия с локальными поставщиками. 

Взаимопонимание с региональными поставщиками есть
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова регион занял девятое место в России по объему розничного товарооборота и на него приходится около 18% экономики Нижегородской области.  

"Нижегородская область – это важная точка присутствия для федеральных ритейлеров. Поэтому насколько серьезно они к этому относятся, зависит уровень благосостояния жителей региона. Для нас очень важно, чтобы крупные ритейлеры приходили в наш регион и серьезно вкладывались в его развитие. Мы довольны, что X5 Group серьёзно относится к партнёрству с Нижегородской областью и налаживает сотрудничество с местными товаропроизводителями", - сказал Поляков. 

Между тем, сенатор РФ от Нижегородской области Ольга Щетинина напомнила, что около пяти лет назад у региональных товаропроизводителей возникали проблемы при попытке наладить взаимодействие с крупными ритейлерами. 

"Однако в последнее время присутствие локальных брендов на прилавках супермаркетов у сетевых ритейлеров значительно увеличилось. В настоящее время "Перекрёсток" сотрудничает с 122 нижегородскими поставщиками, и в ближайшем будущем их количество будет продолжать расти", - считает Ольга Щетинина.   

Сенатор добавила, что сотрудничество с крупным ретейлером выгодно поставщикам и тем, что можно найти для себя партнёра, в частности, по поставке сырья для своей продукции и увеличить эффективность своего бизнеса. 

Первый супермаркет "Перекрёсток" открылся в Нижнем Новгороде в 2003 году. В настоящее время в Нижегородской области работает один распределительный центр и  21 супермаркет, 15 из которых – в административном центре. 

По словам директора цепи поставок торговой сети "Перекрёсток" Михаила Алешина, логистический центр был открыт исключительно для того, чтобы у локальных поставщиков была возможность поставлять свою продукцию в супермаркеты Нижнего Новгорода. 

"Он небольшой по площади - около 12 тысяч кв. метров. В нижегородский распределительный центр  свозят свою продукцию 29 локальных поставщиков. При этом общее количество поставщиков составляет 367", - уточнил Михаил Алешин. 

Столица Приволжья оказалась в ряду пионеров
В 2025 году торговой сети "Перекрёсток" исполнится 30 лет, поэтому была запущена программа крупного обновления супермаркетов. Первые модернизированные магазины уже заработали в Москве. Что касается регионов, то первым стала Нижегородская область. В столице Приволжья обновили сразу десять супермаркетов из пятнадцати. 

Управляющий директор торговой сети "Перекрёсток" Раиса Полякова отметила, что Нижегородская область – это динамично развивающийся регион, который привлекает молодежь и становится новым центром притяжения. 

"Поэтому мы решили реализовать наше масштабное обновление именно в Нижнем Новгороде, чтобы ответить на запрос покупателя", - сказала Полякова. 

По словам коммерческого директора торговой сети "Перекрёсток" Дмитрия Медведева, покупатель в Нижегородской области отличается от покупателей из других регионов. 

"Так, здесь продажи тортов на 21% выше, чем в России. Кроме того, у жителей популярен хлеб собственного производства, а особой популярностью пользуется хлеб, приготовленный в тандыре. Потребление детского питания и молочной продукции в  Нижегородской области на 29% выше, чем в других регионах. Причем нижегородцы предпочитают молоко именно локальных брендов", - рассказал Медведев. 

Готовая еда ушла в рост 
Директор по развитию продаж готовой еды торговой сети "Перекрёсток" Александр Нигматуллин рассказал о последних тенденциях рынка . К ним относятся, в частности, упакованная готовая еда, выпечка пекарни и кондитерские изделия. 

"Продукция категории "готовая еда" на данный момент составляет около 7% в торговой сети "Перекрёсток". По разным данным, предполагается утроение объема рынка готовой еды. Этот тренд скорее необратим, потому что темп жизни людей в последнее время ускоряется. К тому же большая доля домохозяйств в стране состоит из одного- двух человек. Поэтому им становится невыгодно самим готовить, им проще купить готовую еду", - считает директор по развитию продаж готовой еды торговой сети "Перекрёсток" Александр Нигматуллин. 

При таком темпе жизни одним из решений стало открытие в обновлённых супермаркетах «Перекрёсток» в Нижнем Новгороде кафе Select. Помимо профессионально приготовленного кофе там  предлагают разнообразные готовые блюда: от салатов, пюре с котлетой до корейских супов. Всего около 300 наименований. 

"Сейчас кафе Select заинтересовано в новой выпечке и кондитерке. Мы активно ищем локальных производителей этой продукции", - добавил Нигматуллин.

Учимся работать с мини-кондитерскими
В настоящее время у покупателей супермаркетов большой популярностью стала пользоваться кондитерская продукция от региональных поставщиков. Директор по развитию категории "Фреш" торговой сети "Перекрёсток" Ирина Родионова  отметила, что сейчас в семи крупных городах России у "Перекрёстка" есть контракты с сетями региональных кондитерских, а также с небольшими кондитерскими.

"У нас для сотрудничества с кондитерскими один критерий- популярность в регионе. Поэтому мы готовы работать не только с большими федеральными производителями, но и с самыми маленькими кондитерскими, если они выпускают интересный, вкусный и любимый для покупателей продукт. Это сложно, но мы учимся работать вместе, и у нас получается", - рассказала Родионова. 

 

Ирина Родионова добавила, что в последнее время в супермаркетах у покупателей стала востребована замороженная готовая еда. 

"Мы с нашей командой в качестве эксперимента создали целую линейку замороженной готовой еды, в которой сейчас насчитывается уже  более 100 наименований, например, блюда корейской кухни, пасты, набор супов, пирожные, пироги. Через два месяца продаж этой продукции мы выяснили, что такой ассортимент еды в заморозке быстро догоняет такую традиционную категорию, как замороженные блинчики. То есть, покупатели хотят пробовать новые продукты в заморозке", - сказала Родионова  

В настоящее время торговая сеть "Перекрёсток" занимается и расширением  ассортимента отечественных вин на полках супермаркетов. Сейчас доля российских вин в ассортименте торговой сетидостигла уже 50%. 

"За этой цифрой стоит большая работа нашей команды, которая занимается напитками. Они раз в год объезжают все винодельни, заключают контракты. Мы уверены, что доля России в ассортименте вин в "Перекрёстке" 50% - это только начало. Сейчас идет расширение штата кавистов, которые помогают выбрать нашим покупателям продукт»,- сообщила директор по развитию категории "фрукты и овощи" торговой сети "Перекрёсток" Александра Сухарева. 

Помимо этого, "Перекрёсток" планирует расширять ассортимент крафтового пива на полках супермаркетов и инвестировать в это направление. 

"Во всех магазинах планируем установить холодильники с крафтом. В настоящее время мы ищем локальные пивоварни, готовые с нами сотрудничать. Что касается парфюмерии, то мы сейчас, в частности, развиваем корейскую косметику и занимаемся поиском локальных брендов", - добавила Сухарева. 

Роботизация охватывает ритейл
Роботизация рабочего процесса в настоящее время активно внедряется не только в крупные производства, но и в ритейл. Директор цепи поставок торговой сети "Перекрёсток" Михаил Алешин отметил, что X5 Group уже подготовила стратегию по роботизации, в рамках которой у торговой сети "Пятёрочка" появится полностью роботизированный распределительный центр в "Новой Москве" в 2027 году. 

"А в 2025 году мы хотим внедрить в "Перекрёстке" проект роботизации одного распределительного центра, который позволит оптимизировать 20% персонала. Это будет масштабный проект, аналогов которому нет на рынке России", - подчеркнул Алешин. 

Текст: Алексей Чугунов. Фото: X5 Group

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Теги:
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