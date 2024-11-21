Более 10 аварийных домов снесли в Московском районе в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Московском районе Нижнего Новгорода в этом году снесли 11 аварийных малоэтажных домов

Как сообщает районная администрация, при расселении благоустроенное жилье или денежную выплату получили 214 семей.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, аварийные дома были снесены по адресам: ул. Героя Давыдова, 5, 18, 30; ул. Левинка, 50; ул. Мирошникова,5; ул. Страж революции, 27; ул. Орджоникидзе, 7,9; ул. Шота Руставели, 12; ул. Кошелева, 7; Московское шоссе, 139а.

В следующем году работы по ликвидации непригодного для проживания жилья будут продолжены в соответствии c принятой региональной программой.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ло 2028 году планируется расселить более 250 аварийных домов.