Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок для ИЖС в слободе Печеры Общество

Администрация Нижнего Новгорода выставила на аукцион на право заключения аренды земельный участок для индивидуального жилищного строительства в слободе Печеры. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Площадь участка, находящегося в категории "земли населенных пунктов", составляет 512 кв. метров.

Он сдается в аренду под ИЖС сроком на 20 лет.

Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 675 тысяч рублей.

Аукцион пройдет 15 января 2025 года.

Напомним, участок выставили на торги для ИЖС в Сормове за 4,6 млн рублей.