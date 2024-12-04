Свыше 80 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика в сфере ИТ Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 80 нижегородских компаний стали участниками Дня поставщика в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие прошло в рамках форума "Мой бизнес 360". Организатором является региональный центр "Мой бизнес" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и АНО "Горький Тех".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на мероприятии перед потенциальными заказчиками выступили представители 24 нижегородских компаний. Это производители различных цифровых решений в разных сферах: информационной безопасности, оптимизации бизнес-процессов, управления и контроля безопасности на предприятии, искусственного интеллекта, машинного зрения, а также мониторинга технологического процесса производства и создания обучающих продуктов.

В качестве потенциальных заказчиков в Дне поставщика ИТ участвовали представители промышленных предприятий, образовательные и медицинские учреждения. После презентаций цифровых продуктов состоялось более 200 деловых переговоров между участниками мероприятия.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отметил, что День ИТ-поставщика для промышленных предприятий является возможностью узнать о новых цифровых инструментах, которые помогут повысить эффективность их работы, оптимизировать бизнес-процессы и найти новые конкурентные преимущества.

Предприниматели также ознакомились с мультиязычной цифровой платформой "ИТ-маркетплейс" и деятельностью Регионального центра автоматизации (РЦА).

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что десять нижегородских компаний стали участниками бизнес-миссии в Санкт-Петербурге.