Новые спортивные объекты Нижегородской области
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
05 декабря 2024 19:02  [5] Свыше 80 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика в сфере ИТ
05 декабря 2024 15:35  [173] Нижегородские подростки могут пройти бесплатный курс по написанию песен и пройти кастинг для молодых музыкантов в МТС Лейбл
05 декабря 2024 11:57  [232] Нижегородское АО "МС Автомотив" будет внедрять бережливые технологии на производстве
05 декабря 2024 11:30  [234] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по активности в видеоконференциях
05 декабря 2024 11:18  [240] Десять нижегородских компаний стали участниками бизнес-миссии в Санкт-Петербурге
05 декабря 2024 09:37  [250] Предприятие "Пластикстрой" стало участником нацпроекта "Производительность труда"
05 декабря 2024 07:19  [264] Нижегородских предпринимателей просят оценить уровень административного давления в регионе
04 декабря 2024 17:09  [367] В Нижегородской области пройдут бесплатные вебинары для бизнеса
04 декабря 2024 16:19  [425] Нижегородцев предупредили об учащении DDoS-атак на предприятия топливно-энергетического комплекса в холодное время года
04 декабря 2024 13:30  [457] Вы хотите поговорить об этом? В Нижнем Новгороде вырос спрос на онлайн-психологов
Бизнес

Свыше 80 нижегородских предпринимателей приняли участие в Дне поставщика в сфере ИТ

05 декабря 2024 19:02  [5] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 80 нижегородских компаний стали участниками Дня поставщика в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие прошло в рамках форума "Мой бизнес 360". Организатором является региональный центр "Мой бизнес" по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и АНО "Горький Тех". 

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, на мероприятии перед потенциальными заказчиками выступили представители 24 нижегородских компаний. Это производители различных цифровых решений в разных сферах: информационной безопасности, оптимизации бизнес-процессов, управления и контроля безопасности на предприятии, искусственного интеллекта, машинного зрения, а также мониторинга технологического процесса производства и создания обучающих продуктов.

В качестве потенциальных заказчиков в Дне поставщика ИТ участвовали представители промышленных предприятий, образовательные и медицинские учреждения. После презентаций цифровых продуктов состоялось более 200 деловых переговоров между участниками мероприятия.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отметил, что День ИТ-поставщика для промышленных предприятий является возможностью узнать о новых цифровых инструментах, которые помогут повысить эффективность их работы, оптимизировать бизнес-процессы и найти новые конкурентные преимущества. 

Предприниматели также ознакомились с мультиязычной цифровой платформой "ИТ-маркетплейс" и деятельностью Регионального центра автоматизации (РЦА).

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что десять нижегородских компаний стали участниками бизнес-миссии в Санкт-Петербурге.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День поставщика Мой бизнес МСП
Поделиться:
Новости по теме
05 декабря 2024 11:18  [240] Десять нижегородских компаний стали участниками бизнес-миссии в Санкт-Петербурге
27 ноября 2024 07:49  [490] Нижегородских предпринимателей приглашают на День ИТ-поставщика
02 ноября 2024 15:30  [897] Более 120 нижегородских предпринимателей стали участниками Дня поставщика в сфере "Строительство"
09 октября 2024 16:27  [1120] Нижегородские компании пригласили принять участие в Дне поставщика в сфере "Строительство"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Передвижной фестиваль Кино на службе Отчеству в Нижнем Новгороде
04 декабря 2024 10:38Передвижной фестиваль "Кино на службе Отчеству" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph