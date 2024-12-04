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Бизнес

Десять нижегородских компаний стали участниками бизнес-миссии в Санкт-Петербурге

05 декабря 2024 11:18  [36] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Десять нижегородских предприятий приняли участие в деловой поездке в Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба правительства региона, бизнес-миссия была организована центром "Мой бизнес" и Минпромторгом Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Нижегородские компании провели свыше 100 встреч с 40 местными предприятиями из различных отраслей в Ленинградской областной торгово-промышленной палате.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что поездка в Санкт-Петербург стала четвертой в этом году. До этого центр "Мой бизнес" организовал переговоры областных предприятий с автозаводами в Москве, Туле и Тольятти. В этих бизнес-миссиях приняло участие около 80 компаний.

Участниками нынешней бизнес-миссии стали ООО "ТД "Авангард НН" (производство комплектующих и принадлежностей для транспортных средств), ООО "Фирма "Реал" (машиностроение и приборостроение), ООО "Центр пил НН" ( производство металлорежущего инструмента), ООО "Генезис" (продажа герметиков), ООО "Русгеосинт" (производство геосинтетических материалов), ООО "Аммета" (поставка металлообрабатывающего оборудования), ООО "Ал компани" (производство комплектующих для автотранспортных средств), ООО "Завод "Инком" (производство жгутов проводов), ООО "Новые промышленные технологии" (производство изделий из нержавеющей, оцинкованной стали и стали горячего цинкования), ООО "Завод "Линк" (производство жгутов проводов).

Более подробную информацию о планирующихся бизнес-миссиях можно на региональном портале Мойбизнес52.рф в разделе "Мероприятия".

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что около 75 предпринимателей стали участниками конференции "Бизнес и власть: партнёры или конкуренты"

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Теги:
Мой бизнес МСП Нацпроект
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