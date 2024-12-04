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Общество

Подрядчик начал ремонт подвала в четвертом подъезде дома №16 по проспекту Кирова

06 декабря 2024 14:16  [5] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядчик приступил к ремонту подвала в четвертом подъезде дома №16 по проспекту Кирова, который пострадал в результате коммунальной аварии.

Как сообщает Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода, специалисты уже разработали проект технического решения по восстановлению жесткости элементов фундамента четвертого подъезда.

В настоящее время рабочие вынесли сети водопровода из зоны производства ремонта. Подрядная организация закупает необходимые строительные материалы и проводит земляные работы для устройства бетонных опор под металлические стойки. По словам специалистов, в соответствии с условиями муниципального контракта аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 25 декабря этого года.

Как сообщалось ранее, администрация города компенсирует жителям четвертого подъезда, расселенным на время ремонта, затраты за найм жилья в зависимости от количества комнат в квартирах. Также районная администрация оказывает помощь жителям в оформлении необходимых документов. Средства будут переведены спустя месяц после проживания.

Ранее сообщалось, что уголовное дело завели после затопления подвалов многоквартирных домов на Автозаводе.

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Теги:
Автозаводский район Городское хозяйство Ремонтные работы
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