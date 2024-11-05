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Происшествия

Сотрудника ГУ МЧС по Нижегородской области задержали за разглашение гостайны

21 ноября 2024 08:03  [2] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали бывшего начальника отделения защиты государственной тайны ГУ МЧС по Нижегородской области, которого подозревают в разглашении государственной тайны. об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, данное должностное лицо, имея допуск к государственной тайне, в нарушении законодательства РФ неоднократно копировал доверенные ему по службе документы с ограниченным грифом и передавал их лицу, не имеющему соответствующего допуска.

В ФСБ уточнили, что в результате этой деятельности третьи лица получили закрытые данные отдельных сотрудников правоохранительного блока.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена по службе, если эти сведения стали достоянием других лиц). Экс-сотруднику ГУ МЧС грозит до 4 лет лишения свободы.

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Теги:
МЧС Уголовное дело ФСБ
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