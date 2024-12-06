Почти 20 нетрезвых водителей поймали в Нижнем Новгороде в минувшие выходные Происшествия

В Нижнем Новгороде с 6 по 8 декабря прошла акция "Трезвый Нижний". Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, по итогам мероприятия сотрудники ГИБДД выявили на дорогах областного центра 9 водителей, управлявших авто в состоянии опьянения.

Кроме того, инспекторы остановили двух водителей, у которых не было права управления автомобилем.

Также было выявлено 5 нарушений о невыполнении требования должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения.

В ведомстве напомнили, что выплата денежного вознаграждения гражданам, сообщившим о нетрезвом водителе, осуществляется не только при условии подтвердившегося факта состояния опьянения водителя, но и в случае его отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Выплата по-прежнему составляет 2000 рублей. Сообщить о пьяном водителе можно, позвонив по номеру 112.

Ранее сообщалось, что двух нетрезвых водителей скутеров поймали около Арзамаса.