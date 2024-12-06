Совместное заседание всех постоянных комиссий по рассмотрению бюджета-2025 прошло в Гордуме Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

9 декабря в Гордуме Нижнего Новгорода прошло совместное заседание всех девяти постоянных комиссий. Депутаты под председательством заместителя спикера Евгения Костина обсудили итоги рассмотрения проекта бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Ранее членами комиссий были внесены предложения по корректировке городского бюджета. Директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин проинформировал депутатов о том, что в новой редакции проекта бюджета часть их инициатив учтена.

Так, путем перераспределения средств дополнительное финансирование в размере 50 млн рублей выделено на расселение граждан из аварийного фонда, 20 млн рублей - на строительство перехода в школе №168. Другая часть предложений будет реализовываться по мере получения межбюджетных трансфертов.

В целом, параметры бюджета 2025 года составляют: доходы – 66 млрд 587,8 млн руб., расходы - 69 млрд 924,3 млн руб., дефицит – 3 млрд 365,5 млн руб. При этом на социальную сферу направляется 58,1% городского бюджета.

Члены постоянных комиссий рекомендовали принять проект бюджета на заседании городской Думы 12 декабря 2024 года.