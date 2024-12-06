Трассу М-7 между Нижним Новгородом и Дзержинском перекроют в ночь на 11 декабря Общество

В Госавтоинспекции Нижегородской области проинформировали о временных ограничениях, которые будут введены на 380-385 км автодороги М-7 "Волга". На участке пройдут работы по монтажу пролётных строений надземных переходов.

Согласно информации, ограничения будут действовать по следующему расписанию:

10 декабря с 22:00 до 22:40 и с 23:00 до 00:00 на 380-381 км (остановка "Лесная") - полное перекрытие движения;

11 декабря с 2:00 до 3:00 на 386-м км (у поворота на Дзержинск) - полное перекрытие движения.

Напомним также, что в период с 15 по 25 декабря ежедневно с 2:00 до 4:00 будет полностью перекрываться автодорога Р-158 Нижний Новгород - Саратов. Это связано с монтажом балок пролётных строений путепровода между деревней Ольгино и селом Ближнее Борисово в Кстовском районе.