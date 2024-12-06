Объём субсидий для Нижегородской области на 2025 год в ходе обсуждения госбюджета вырос в 4 раза Экономика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Объём субсидий, предоставляемых Нижегородской области в 2025 году, увеличился в 4 раза в процессе обсуждения проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции НОИЦ заместитель председателя комитета по энергетике Государственной думы РФ Юрий Станкевич.

"В редакции, представленной правительством России на этапе внесения федерального бюджета в Государственную Думу, предполагалось выделение примерно 11 млрд рублей. Однако ко второму чтению сумма выросла практически до 43 млрд. Основной объём этих средств поступит в виде субсидий на софинансирование социально-значимых расходов (здравоохранение, в том числе модернизацию первичного звена, образование, социальную политику, ЖКХ, сельское и дорожное хозяйство, а также строительство IT кампуса "Неймарк")", - пояснил Станкевич.

"Валовый региональный продукт (основной показатель экономического развития региона) в Нижегородской области в 2025 году может вырасти на 10% и превысить 3,3 трлн рублей. Экономика области занимает второе место среди 14 субъектов Приволжского федерального округа", - добавил депутат.

Напомним, в конце ноября депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов" с ключевыми поправками "Единой России". В нём предусмотрено дополнительно 31,1 млрд рублей для Нижегородской области.