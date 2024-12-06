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Общество

Маршрут автобуса А-7 временно изменится в Нижнем Новгороде с 12 декабря

10 декабря 2024 13:05  [112] Общество

Автобусы А-7 будут следовать по измененному маршруту в Нижнем Новгороде с 12 до 16 декабря. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Изменение схемы движения связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на участке дороги.

По ее словам, в связи с этим будет временно прекращено движение транспорта по улице Героя Попова на участке от улицы Суздальской до пересечения с улицей Новикова-Прибоя.

"В это время автобусы А-7 будут следовать по улице Суздальской в оба направления. Также планируется ввести остановку "Улица Суздальская" напротив дома № 34А по улице Героя Попова в направлении Приокского посёлка", - пояснила Сухова.

Напомним, маршрутка Т-3 перестала ходить в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что маршруты электробусов Э-9 и Э-17 в Нижнем Новгороде изменились 1 декабря.

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Теги:
маршруты Общественный транспорт
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