Маршрут автобуса А-7 временно изменится в Нижнем Новгороде с 12 декабря

Автобусы А-7 будут следовать по измененному маршруту в Нижнем Новгороде с 12 до 16 декабря. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.
Изменение схемы движения связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на участке дороги.
По ее словам, в связи с этим будет временно прекращено движение транспорта по улице Героя Попова на участке от улицы Суздальской до пересечения с улицей Новикова-Прибоя.
"В это время автобусы А-7 будут следовать по улице Суздальской в оба направления. Также планируется ввести остановку "Улица Суздальская" напротив дома № 34А по улице Героя Попова в направлении Приокского посёлка", - пояснила Сухова.
Напомним, маршрутка Т-3 перестала ходить в Нижнем Новгороде.
Также ранее сообщалось, что маршруты электробусов Э-9 и Э-17 в Нижнем Новгороде изменились 1 декабря.
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