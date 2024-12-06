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Общество

Прокуратура потребовала через суд отремонтировать ж/д переезд в поселке Лукино

10 декабря 2024 17:33  [96] Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Нижегородский транспортный прокурор обратился в суд к ОАО "РЖД" с иском об обязании отремонтировать железнодорожный переезд в поселке Лукино в Нижегородской области. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки обнаружили многочисленные дефекты на асфальтовом покрытии проезжей части данного железнодорожного переезда, которые могут повлечь возникновение аварий и создают угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

"ОАО "РЖД" не приняло меры по приведению железнодорожного переезда в нормативное состояние, в связи с чем Нижегородский транспортный прокурор обратился с иском в суд", - говорится в сообщении.

Рассмотрение заявления находится на контроле транспортной прокуратуры.

Напомним, суд обязал провести капремонт железнодорожного переезда на Московском шоссе.

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Теги:
ГЖД Прокуратура
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