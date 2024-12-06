Прокуратура потребовала через суд отремонтировать ж/д переезд в поселке Лукино

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Нижегородский транспортный прокурор обратился в суд к ОАО "РЖД" с иском об обязании отремонтировать железнодорожный переезд в поселке Лукино в Нижегородской области. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Сотрудники надзорного ведомства в ходе проверки обнаружили многочисленные дефекты на асфальтовом покрытии проезжей части данного железнодорожного переезда, которые могут повлечь возникновение аварий и создают угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.
"ОАО "РЖД" не приняло меры по приведению железнодорожного переезда в нормативное состояние, в связи с чем Нижегородский транспортный прокурор обратился с иском в суд", - говорится в сообщении.
Рассмотрение заявления находится на контроле транспортной прокуратуры.
Напомним, суд обязал провести капремонт железнодорожного переезда на Московском шоссе.
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