"Т Плюс" провела урок в дзержинской православной гимназии Общество

Фото: "Т плюс"

Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" 10 декабря провели урок энергобезопасности в четвёртом классе Православной гимназии им. Серафима Саровского в Дзержинске.

На экскурсии по виртуальному городу Энергограду ребята узнали, как вырабатываются тепло и свет и как они приходят в дома. Занимательно и просто им рассказали о том, как правильно вести себя вблизи различных энергообъектов и обращаться с электроприборами, а также о том, почему нужно экономить энергоресурсы и бережно относиться к природе. Закрепить полученные знания детям помогли весёлая викторина и подготовленный "Т Плюс" мультфильм.

Уроки энергобезопасности в младших классах школ Дзержинска, Кстова и Нижнего Новгорода энергетики "Т Плюс" проводят с 2014 года. Проходят они в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче» и информационно-профилактической акции "Т Плюс" "Безопасность тепла".