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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя нижегородскими маршрутками

11 декабря 2024 10:34  [1] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

По факту ДТП с участием двух маршрутных автобусов в Нижнем Новгороде СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, авария случилась накануне вечером в посёлке Нагулино. По предварительным данным, один из водителей автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с аналогичной машиной. Оба автобуса следовали по маршруту №75.

В результате столкновения пострадали пять человек - водители и трое пассажиров одной из маршруток. Водители оказались заблокированы в салонах, им потребовалась помощь спасателей.

Все пострадавшие были госпитализированы. В Госавтоинспекции уточнили. что один из водителей, 52-летний мужчина, получил тяжёлую сочетанную травму, его 60-летний коллега - перелом ног. Двух пассажирок после осмотра медиками отпустили, а вот у третьей, 62-летней женщины, диагностированы переломы рёбер и закрытая черепно-мозговая травма.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

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Теги:
Госавтоинспекция ДТП Уголовное дело
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