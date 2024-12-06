Минсельхоз поддержал ввод госрегулирования наценок на социально значимые товары Экономика

Минсельхоз поддержал предложение депутатов о вводе госрегулирования в отношении социально значимых продуктов, пишут "Известия".

Ранее в Госдуме предложили дать возможность региональным властям ограничивать наценки оптовой и розничной торговли 5% и 15% соответственно. Предполагается, что такое регулирование затронет только социально значимые товары.

Так, в список из чуть более 20 наименований вошли говядина, мясо птицы, масло, хлеб и т.д. Депутаты полагают, что такое регулирование цен позволит позволит поддержать граждан. Отмечается, что законопроект уже внесен в Госдуму.

В Минсельхозе считаю, что ограничивать надбавки нужно только в исключительных случаях. Например, когда цены растут на 10% и более в течение двух месяцев.

При этом Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин выступили против депутатской инициативы.

Ранее сообщалось, что почти на 1,5% подорожал за год набор продуктов для новогоднего стола.