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Общество

Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка

11 декабря 2024 14:58  [100] Общество

Государственная дума приняла законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил телеканал "360".

Как рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, прежде чем зачислить ребёнка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории РФ, а также знания русского языка. При этом детей, которые не прошли тестирование, не будут допускать до освоения образовательных программ.

"На начало учебного года сложности со знанием русского языка — у 41% детей мигрантов. Для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы необходимо знать русский язык", - подчеркнул Володин, добавив, что приезжающие в нашу страну должны знать язык, уважать культуру и историю и строго соблюдать законы РФ.

Напомним, авторами законопроекта выступили сам председатель Госдумы, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций.

С начала года принято уже 14 федеральных законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.

Так, например, организацию незаконной миграции группой лиц отнесли к числу особо тяжких преступлений, наказание за него составит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также штраф от 3 до 5 млн рублей и лишение права занимать определенные должности на 10 лет.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесла законопроект, который ограничит трудовым мигрантам, не имеющим российского гражданства, право привозить в Россию свои семьи.

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Теги:
Законодательство Миграция
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