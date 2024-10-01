Госдума приняла четыре законопроекта о борьбе с незаконной миграцией Общество

Госдума РФ на заседании 29 октября приняла четыре законопроекта, направленных на борьбу с незаконной миграцией. Об этом сообщил телеканал "360".

Так, организацию незаконной миграции, совершённой группой лиц, отнесли к числу особо тяжких преступлений, наказание за него составит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также штраф от 3 до 5 млн рублей и лишение права занимать определенные должности на 10 лет.

Совершение преступления нелегальным мигрантом признали отягчающим обстоятельством - это позволит избежать условных сроков при вынесении приговоров.

Третий принятый законопроект полностью запрещает посредникам участвовать в организации и приёме экзаменов у иностранцев.

Также введена внесудебная блокировка интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг мигрантам и подделке документов.

"Теперь у надзорных и правоохранительных органов, профильных министерств есть все возможности для эффективной борьбы с противоправными действиями иностранных граждан", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, в начале октября в Госдуму внесли пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. Их планировали рассмотреть в приоритетном порядке и принять до конца 2024 года.