Мальчик на тюбинге попал под колёса автомобиля в Сеченовском районе Происшествия

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В Сеченовском районе накануне вечером произошло ДТП с участием ребёнка на тюбинге. Об этом сообщили в нижегородской Госавтоинспекции.

Происшествие зафиксировано 11 декабря около 16:40 в селе Кочетовка. Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser при движении по дворовой территории увидел, что ему наперерез выбегает овчарка с привязанной "ватрушкой". Водитель оттормозился, но избежать столкновения не удалось.

Выйдя из машины, мужчина обнаружил, что в тюбинге находился 7-летний мальчик.

В результате столкновения ребёнок, к счастью, не получил критических повреждений: только сильно ударился головой и сломал ключицу. Ребёнка госпитализировали в Сергачскую ЦРБ.

Проводится проверка.