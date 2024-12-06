Припарковавшийся возле путей нижегородец блокировал работу трамваев №2 Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Вчера, 11 декабря, в Нижнем Новгороде было приостановлено движение трамваев №2. Причиной стал припаркованный вблизи трамвайных путей автомобиль, оставленный водителем на улице Пискунова в районе дома №21/2.

Как сообщили в Центре развития транспортных систем, продолжительность простоя трамваев составила более 2 часов.

Сотрудники батальона ДПС установили владельца машины - им оказался 20-ти летний нижегородец. Его привлекли к ответственности за остановку на трамвайных путях. Кроме того, молодого человека оштрафовали управление автомобилем с нечитаемыми государственными номерами. За совершённые правонарушения ему придётся заплатить 2 тысячи рублей.

В ЦРТС напомнили о правилах парковки вблизи трамвайных путей. Так, ПДД запрещают остановку на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создает помехи движению трамваев. По статье 12.19 КоАП РФ стоянка транспортных средств на трамвайных путях, за исключением вынужденной остановки, влечёт наложение административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей.

В ведомстве просят автомобилистов уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения, в том числе, к пассажирам общественного транспорта.