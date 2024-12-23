Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 декабря 2024 10:30  [53] Юрий Шалабаев: "Мы готовимся с лёгким волнением открыть дверь в следующий год"
31 декабря 2024 10:00  [87] Евгений Чинцов: "Пусть грядущие 365 дней будут мирными и благополучными!"
31 декабря 2024 09:30  [95] Евгений Люлин: "В нашем календаре нет более семейных и душевных праздников, чем новогодние"
31 декабря 2024 09:00  [114] Глеб Никитин: "Этот прекрасный праздник объединяет людей всех возрастов"
31 декабря 2024 08:30  [122] Игорь Комаров: "Пришла зима, а с ней - самые добрые праздники"
30 декабря 2024 16:29  [277] Дети из Луганской и Донецкой народных республик получили новогодние подарки из Нижнего Новгорода
30 декабря 2024 15:11  [289] Нижегородские министры присоединились к Всероссийской акции "Ёлка желаний"
30 декабря 2024 14:24  [406] Более 18 тысяч браков заключено в Нижегородской области в 2024 году
30 декабря 2024 13:46  [306] Свыше 80 протоколов составлено на "чёрных ассенизаторов" в Нижнем Новгороде в 2024 году
30 декабря 2024 12:27  [279] Нижегородские "Поезда здоровья" приняли более 225 тысяч пациентов за семь лет реализации проекта
Общество

Евгений Люлин: "В нашем календаре нет более семейных и душевных праздников, чем новогодние"

31 декабря 2024 09:30  [95] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Новым годом и Рождеством.

"Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

В нашем календаре нет более семейных и душевных праздников, чем новогодние. С раннего детства мы с замиранием сердца ждем прихода Нового года, который приносит не только подарки, но и надежду на лучшее, дарит веру в чудо! Сегодня как никогда важно поделиться своим теплом и радостью с ближними, забыть старые обиды, перевернуть страницу.

В Новый год все мы входим с ожиданием добрых перемен, залогом которых является наше единство, стремление защитить родную страну, сделать ее современной и суверенной. У нас всё обязательно получится! Общими усилиями мы сделаем Россию свободной и великой, добьемся всех поставленных целей, обеспечим прогресс и развитие.

Мы открыты для новых дел и уверенно смотрим в будущее! Желаю всем нам в новом 2025 году огромного счастья, успехов и достижений, исполнения всех желаний, а также здоровья и благополучия!", - сказал председатель регионального парламента.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph