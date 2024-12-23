Евгений Люлин: "В нашем календаре нет более семейных и душевных праздников, чем новогодние" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Новым годом и Рождеством.

"Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

В нашем календаре нет более семейных и душевных праздников, чем новогодние. С раннего детства мы с замиранием сердца ждем прихода Нового года, который приносит не только подарки, но и надежду на лучшее, дарит веру в чудо! Сегодня как никогда важно поделиться своим теплом и радостью с ближними, забыть старые обиды, перевернуть страницу.

В Новый год все мы входим с ожиданием добрых перемен, залогом которых является наше единство, стремление защитить родную страну, сделать ее современной и суверенной. У нас всё обязательно получится! Общими усилиями мы сделаем Россию свободной и великой, добьемся всех поставленных целей, обеспечим прогресс и развитие.

Мы открыты для новых дел и уверенно смотрим в будущее! Желаю всем нам в новом 2025 году огромного счастья, успехов и достижений, исполнения всех желаний, а также здоровья и благополучия!", - сказал председатель регионального парламента.