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Общество

Более 4,5 тысяч нижегородцев улучшили свои жилищные условия благодаря нацпроекту

12 декабря 2024 14:49  [70] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 4,5 тысяч нижегородцев к концу 2024 года улучшили свои жилищные условия благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда".

Об этом на заседании городской Думы заявил мэр Юрий Шалабаев, представляя свой доклад о реализации нацпроектов в 2024 году 

Всего с начала работы проекта на территории Нижнего Новгорода расселили почти 55 тыс.кв.м аварийного жилищного фонда. Это 192 многоквартирных дома, которые были признаны аварийными до 2017 года.

По словам Юрия Шалабаева, на данный момент доля аварийного жилья в городе ниже, чем в целом по России. Также мэр отметил, что с 2019 года на территории города реализуется федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда".

В этом году началась реализация новой программы для граждан, чьи дома признаны аварийными в период с 2017 по 2022 год.

"Общая площадь жилищного фонда, подлежащая расселению в рамках программы, составляет более 94 тысяч квадратных метров - это 251 аварийный дом. Расселение данных домов также планируется в четыре этапа в период с 2024 по 2028 годы", – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Глава города также сообщил, в следующем году планируется завершить строительство трех многоквартирных домов на улице Садовой в Автозаводском районе, на улице Зайцева в Сормовском районе и на улице 40 лет Победы в Приокском районе.  В этом году были заключены муниципальные контракты на проектирование и строительство многоквартирных домов. В настоящее время проектные работы завершены, проектная документация направлена на экспертизу.

Юрий Шалабаев напомнил, что в рамках реализации федерального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" в городе построена автодорога от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева, которая связывает между собой три крупных жилых комплекса "Новая Кузнечиха", "Цветы", "Анкудиновский парк". Кроме того, по проекту "Жильё" была построена новая школа на 1 225 детей в ЖК "Новая Кузнечиха" с благоустройством прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что региональный минград утвердил строительство высотного дома у Щелоковского хутора.

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Теги:
Городское хозяйство Жилье Нацпроект
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