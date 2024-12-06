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Более 2 тысяч нижегородских семей получили остаток средств материнского капитала

06 декабря 2024 12:58  [615] Общество

Более 2 тысяч нижегородских семей получили остаток средств материнского капитала, не превышающий 10 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ОСФР по Нижегородской области, возможность получить эти средства в виде единовременной выплаты с сентября текущего года имеют право семьи, у которых на сертификате материнского капитала осталось менее 10 тысяч рублей. На данный момент таким правом уже воспользовалось 2150 нижегородских семей.

Чтобы получить единовременную выплату, необходимо подать заявление на портале Госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Нижегородской области или в МФЦ. В заявлении на выплату следует указать реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств. Заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней, а деньги зачисляются на счет в срок не более 5 рабочих дней.

Отмечается, что отделение Социального фонда по Нижегородской области выплачивает неиспользованный остаток материнского капитала независимо от возраста ребенка и материального положения семьи. Узнать точную сумму оставшихся средств можно в личном кабинете на портале Госуслуг, а также в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по Нижегородской области или в МФЦ.

Ранее сообщалось, что правила передачи остатков средств из маткапитала утверждены в России. Также сообщалось, что депутаты Госдумы предложили разрешить тратить средства материнского капитала на оплату услуг ЖКХ, повысить размер материнского капитала до 1 млн рублей и сделать программу бессрочной.

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Теги:
Выплаты Госуслуги Маткапитал
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