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Экономика

Расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год увеличили на 277,8 млн рублей

28 ноября 2024 07:18  [84] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты городской Думы поддержали очередные изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов


27 ноября состоялось очередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода. Депутаты единогласно поддержали внесение изменений в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, в бюджете на 2024 год доходная часть увеличивается на 93,9 млн рублей, а расходная - на 277,8 млн рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 3 млн рублей и собственных доходов города на 90,9 млн рублей.

Средства направляются на оплату труда педагогических работников учреждений дополнительного образования в целях доведения уровня их содержания до среднего по региону в сумме 81,5 млн рублей.

Также будут профинансированы: капитальный ремонт дороги в районе улиц Стрелка и М.Ямская, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, строительство детского сада №9 по улице Глеба Успенского, освещение, бесхозяйные инженерные сети, ремонт многоквартирных домов, снос самовольных построек, заливка хоккейных коробок, соцвыплаты гражданам, содержание муниципальных учреждений и ФОКов "Северная звезда" и "Юность".

В то же время ассигнования в сумме 32,4 млн рублей, заложенные на реконструкцию дороги на участке улицы Ванеева от Белинского до Рокоссовского и строительство подъездной дороги к дому №211Б по Ванеева, переносятся на 2025 год.

Кроме того, на основании обращений депутатов было поддержано предложение о перераспределении средств резервного фонда в сумме 1,2 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы и поддержку территориального общественного самоуправления.

Обновленные параметры бюджета города на 2024 год с учетом принятых изменений составили: доходы – 82 817,6 млн рублей, расходы – 87 220,0 млн рублей, дефицит – 4 402,4 млн рублей.

Председатель постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман отметил, что данные изменения в бюджет города на 2024 год были рассмотрены и поддержаны депутатами на двух заседаниях комиссии.

"Члены комиссии считают качественной и эффективной работу по расселению граждан из аварийного фонда, которая очень важна для города, и с учетом сегодняшней коррекции бюджета мы идем по плану. Мы, депутаты, очень тщательно следим за исполнением программы в интересах граждан, благополучие которых во многом зависит от того, как скоро они смогут переехать из старого жилья и насколько комфортным для их привычной жизни будет новое", – сказал он.

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