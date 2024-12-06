"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
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Общество

"Почта Деда Мороза" начнёт работать в Нижнем Новгороде с 23 декабря

13 декабря 2024 07:52  [44] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородцы смогут отправить письмо для Деда Мороза, начиная с 23 декабря. Об этом сообщает депкультуры Нижнего Новгорода.

Согласно информации, почтоматы для отправки обращений новогоднему волшебнику будут установлены традиционно в крупнейших торговых центрах в каждом районе города, а также на новых площадках.

В каждом почтомате можно будет бесплатно выбрать новогоднюю открытку и отправить её в любую точку страны. На самих открытках будут изображены рисунки нижегородских ребят - победителей конкурса "Зимний Нижний: город добрых традиций".

Сотрудники почтоматов помогут заполнить адресные строки и правильно оформить почтовое отправление. Нижегородцы и гости города могут направить открытки Деду Морозу или Снегурочке, или же порадовать родственников и друзей.

Стойки "Почты Деда Мороза" будут установлены в торговых центрах:

Нижегородский район:
"Фантастика" (1 этаж - центральный атриум, рядом с новогодним базаром); 
"Небо" (1 этаж - около стойки информации);

Канавинский район:
"Республика" (1 этаж - центральный атриум);
"Седьмое небо" (1 этаж - перед новогодней елкой);

Советский район: "Жар-птица" (1 этаж - возле стойки информации);

Московский район:  "РИО" (1 этаж - центральный атриум);

Ленинский район:  "Муравей" (1 этаж);

Приокский район: "Океанис" (1 этаж - возле стойки информации);

Автозаводский район: "Автозаводец" (1 этаж);

Сормовский район:  "Золотая миля" (1 этаж - центральный атриум).

"Почта Деда Мороза" будет работать в главном павильоне железнодорожного вокзала "Нижний Новгород" (1 этаж, центральный вход) и в международном аэропорту им. Чкалова (2 этаж, зона ожидания вылета),

График работы почтоматов:
• Будние дни 23-28 декабря  с 16:00 до 20:00;
• Выходные и праздничные дни (с 29 декабря по 8 января с 14:00 до 19:00;
• 31 декабря с 12:00 до 16:00;
• 1 января – выходной день.

Кроме того, стойки появятся в театрах "Комедiя", "Вера" и "Преображение" и в планетарии им. Гречко. График работы почтоматов здесь организуют в соответствии с графиком спектаклей и сеансов для зрителей.

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Теги:
Дед Мороз Новый год Почта
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