Нижегородец похитил более 1 млн рублей со счетов приютившего его друга Происшествия

В Кстове возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств с банковской карты местного жителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, к 53-летнему местному жителю обратился приятель с просьбой пожить в его квартире несколько дней. Мужчина пошел навстречу другу. Во время совместного времяпровождения приятели употребляли спиртное.

Через несколько дней хозяин квартиры обнаружил в мобильном приложении банка, что с его счетов на счета приятеля было переведено более 500 тысяч рублей. Кроме того, на кстовчанина были оформлены два кредита на общую сумму 670 тысяч рублей, средства также были переведены на счёт друга.

Нижегородец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Отмечается, что задержанный безработный 49-летний друг потерпевшего ранее не имел проблем с законом. Мужчина вину признал. Как оказалось, он переводил себе деньги приятеля, когда тот был в состоянии опьянения или спал.

Сотрудники полиции в настоящее время проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям на территории Нижегородской области. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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