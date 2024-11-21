Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 декабря 2024 11:56  [106] Почти 5 млрд рублей направят на субсидирование сельской ипотеки
02 декабря 2024 10:23  [149] Срок уплаты имущественных налогов в России истечет 2 декабря
01 декабря 2024 14:38  [340] Около 1,7 тыс. нижегородцев трудоустроились в 2024 году благодаря программе субсидирования найма
30 ноября 2024 16:21  [620] Инфляция в Нижегородской области снижается третий месяц подряд
29 ноября 2024 15:41  [547] Президент РФ подписал закон о налогообложении криптовалют
29 ноября 2024 13:37  [592] Нижегородская область поднялась на второе место Национального рейтинга состояния инвестклимата
28 ноября 2024 16:45  [671] Евгений Люлин: "Областной бюджет на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом остается сбалансированным"
28 ноября 2024 15:33  [449] Биржевые цены на кофе достигли максимума с 1970-х годов
28 ноября 2024 11:28  [514] Предприятия Нижегородской области увеличили отгрузку на 18,7%
28 ноября 2024 09:01  [500] Законопроект о повышении размера страхового возмещения по вкладам внесут в Госдуму
Экономика

Почти 5 млрд рублей направят на субсидирование сельской ипотеки

02 декабря 2024 11:56  [106] Экономика

Кабинет министров дополнительно направит около 5 млрд рублей на льготные программы по строительству жилья на селе.

Как сообщается на сайте Правительства России, средства пойдут на финансирование более 160 тыс. займов, заключенных в последние годы.

По мнению председателя правительства РФ Михаила Мишустина , это решение "важно для граждан, для семей с детьми, построивших или купивших дом в сельской местности".

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин напомнил о действии программы сельской ипотеки, когда льготный кредит можно взять под 3% на строительство или приобретение дома за пределами городов, на благоустройство прилегающей к дому территории. Было отмечено, что в стране продолжится комплексное развитие сельских территорий.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит более 6 млрд рублей на сохранение льготной сельской ипотеки.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ипотека Правительство РФ Субсидии
Поделиться:
Новости по теме
21 ноября 2024 13:34  [598] Параметры семейной ипотеки под 6% сохранят в России
19 ноября 2024 14:37  [601] Россиянам пообещали вернуть доступную ипотеку
15 ноября 2024 07:49  [758] Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке на 3,5%
20 октября 2024 15:41  [868] Правительство РФ направит более 6 млрд рублей на сохранение льготной сельской ипотеки
06 февраля 2024 11:35  [924] Обсуждение цен на квартиры в России пройдет в Государственной Думе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph