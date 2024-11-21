Почти 5 млрд рублей направят на субсидирование сельской ипотеки Экономика

Кабинет министров дополнительно направит около 5 млрд рублей на льготные программы по строительству жилья на селе.

Как сообщается на сайте Правительства России, средства пойдут на финансирование более 160 тыс. займов, заключенных в последние годы.

По мнению председателя правительства РФ Михаила Мишустина , это решение "важно для граждан, для семей с детьми, построивших или купивших дом в сельской местности".

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин напомнил о действии программы сельской ипотеки, когда льготный кредит можно взять под 3% на строительство или приобретение дома за пределами городов, на благоустройство прилегающей к дому территории. Было отмечено, что в стране продолжится комплексное развитие сельских территорий.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит более 6 млрд рублей на сохранение льготной сельской ипотеки.