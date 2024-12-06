Почти 10 млрд рублей дополнительно направят на оплату труда медработников в РФ Общество

В 2025 году правительство РФ дополнительно направят более 9,9 млрд рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала.

Как сообщается на сайте правительства России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно сообщению, выделенные средства распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Данное решение приняли исходя из прогноза годового прироста численности медработников, согласно которому в 2025 году в медицинские учреждения поступят на работу порядка 26 тысяч квалифицированных специалистов. Это более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

"Рассчитываем, что ресурсы будут доведены как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране", – отметил Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно направляе более 8,3 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь.