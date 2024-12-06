Нижегородская область взяла четыре награды премии "Лидеры инвестиционного развития-2024" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область одержала победу в четырех номинациях Национальной премии "Лидеры инвестиционного развития-2024".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на соискание премии было подано 246 заявок по 12 номинациям от 64 регионов России. Жюри также провело детальную оценку 85 инвестиционных порталов и 85 инвестиционных карт регионов страны.

По словам замминистра экономического развития России Мурата Керефов, инвестиции являются базой для роста экономики.

"Именно агентства развития, их платформы и сопровождение обеспечивают приток средств в региональные бюджеты. За последние четыре года агентства развития привлекли более 10 триллионов рублей. Это новые производства, рабочие места, товары", - сказал Мурат Керефов.

В номинации "Руководитель года" победу присудили генеральному директору Корпорации развития Нижегородской области Игорю Ищенко, в номинации "Специалист года (привлеченец)" лучшим стал руководитель дирекции сопровождения инвестиционных проектов Сергей Макаров, а в номинации "Специалист года (сопровожденец)" победу одержала руководитель дирекции по развитию особой экономической зоны Ольга Тихонова. Кроме того, наградой отмечена инвестиционная карта Нижегородской области.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что в регионе сложилась сильная и профессиональная команда, которая успешно работает над улучшением инвестиционного климата.

Несмотря на высокую базу 2023 года, объем инвестиций в основной капитал за три квартала 2024 года в регионе вырос на 2,5%.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян подчеркнул, что регион занимает второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив, а работа Корпорации развития второй год подряд удостаивается высокой оценки НААИР.

В прошлом году по итогам национальной премии "Лидеры инвестиционного развития" Корпорация развития и инвестиционный портал Нижегородской области были признаны лучшими в России.

АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора Глеба Никитина.