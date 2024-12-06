Сокращение количества документов для записи в детский сад
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 декабря 2024 10:15  [38] Сергей Кириенко отметил важность проектов выпускников "Мастерской новых медиа"
17 декабря 2024 09:28  [107] Пассажиропоток авиакомпаний России в ноябре вырос до 7,9 млн человек
17 декабря 2024 08:55  [126] Кстовчане в ходе публичных слушаний поддержали присоединение к Нижнему Новгороду
17 декабря 2024 07:43  [148] Розничные цены на крепкий алкоголь вырастут c 1 января на 17%
17 декабря 2024 07:20  [162] Участники нижегородских публичных слушаний поддержали объединение Нижнего Новгорода и Кстова
17 декабря 2024 07:11  [172] Сильные снегопады накроют Нижегородскую область 17 декабря
16 декабря 2024 20:02  [372] Новогодние трамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде
16 декабря 2024 18:50  [294] Дмитрий Краснов вручил паспорта активистам "Движения Первых"
16 декабря 2024 18:36  [281] Более чем 11 тысяч школ и детских садов отремонтируют к 2031 году по всей стране
16 декабря 2024 18:03  [324] Более 160 входных групп жилых домов отремонтировали в регионе после жалоб в ГЖИ
Общество

Пассажиропоток авиакомпаний России в ноябре вырос до 7,9 млн человек

17 декабря 2024 09:28  [107] Общество

Почти 8 млн человек перевезли российские авиакомпании в ноябре текущего года.

Как следует из данных Росавиации, это на 4,8% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщает ТАСС.

При этом на внутрироссийских линиях пассажиропоток вырос на 1,4%, до 5,8 млн человек. А вот на международных перевозках показатель увеличился на 15,8%, до 2,1 млн человек.

Ранее сообщалось, что в России пройдет эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов.

Также сообщалось, что Россию и Бразилию могут связать прямые авиарейсы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Росавиация
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2024 09:07  [324] Эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов пройдёт в России
23 ноября 2024 15:32  [759] Прямые авиарейсы могут связать Россию и Бразилию
14 ноября 2024 09:42  [760] Субсидии на полёты по России продолжат действовать в 2025 году
17 октября 2024 08:57  [867] Прямые авиарейсы в Архангельск и Оренбург запустят из Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph