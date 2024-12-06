Пассажиропоток авиакомпаний России в ноябре вырос до 7,9 млн человек

Почти 8 млн человек перевезли российские авиакомпании в ноябре текущего года.
Как следует из данных Росавиации, это на 4,8% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщает ТАСС.
При этом на внутрироссийских линиях пассажиропоток вырос на 1,4%, до 5,8 млн человек. А вот на международных перевозках показатель увеличился на 15,8%, до 2,1 млн человек.
Ранее сообщалось, что в России пройдет эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов.
Также сообщалось, что Россию и Бразилию могут связать прямые авиарейсы.
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