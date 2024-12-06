"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
Сокращение количества документов для записи в детский сад
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 декабря 2024 17:30  [32] Нижегородцы перевели мошенникам более 71 млн рублей за минувшую неделю
17 декабря 2024 12:56  [204] Ребёнок пострадал в массовом ДТП на Казанском шоссе Нижнего Новгорода
17 декабря 2024 10:29  [282] Нижегородец готовил подрыв оборонного предприятия по заданию СБУ
17 декабря 2024 09:57  [225] Более 2 млн рублей похитили мошенники у пенсионерки из Шатков
17 декабря 2024 09:09  [270] Генерал-лейтенант войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва в Москве
16 декабря 2024 13:48  [447] Замдиректора нижегородского предприятия ОПК получил условный срок за взятку
16 декабря 2024 09:47  [402] Мошенники втянули нижегородку в схему "сбережения средств" и сделали её курьером
15 декабря 2024 10:35  [546] Трое пострадали в массовом ДТП в Балахне
14 декабря 2024 16:25  [1012] Жительница Арзамаса потеряла 1,5 млн рублей после общения с мошенником
13 декабря 2024 09:55  [651] Нижегородец погиб в ДТП при подготовке чужого автомобиля к буксировке
Происшествия

Нижегородцы перевели мошенникам более 71 млн рублей за минувшую неделю

17 декабря 2024 17:30  [32] Происшествия

Более 71 млн рублей перевели мошенникам на прошлой неделе жители Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, дистанционные аферисты чаще всего использовали схемы: "Звонок от службы безопасности банка", "Предложение дополнительного заработка" и "Мошенничество при онлайн-покупке".

Так, пенсионерке из Арзамаса позвонил лжесотрудник полиции. Собеседник сообщил, что со счетов нижегородки кто-то пытается списать деньги на финансирование иностранных организаций. Кроме того, злоумышленник пригрозил женщине уголовной ответственностью.

Чтобы обезопасить средства, аферист предложил перевести деньги на "безопасный счет". На протяжении недели пенсионерка поддерживала связь с преступником. За это время она успела оформить несколько кредитов и вместе со своими сбережениями перевела их мошенникам. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллионов рублей.

Ещё один случай произошел в Дзержинске. Местная жительница нашла в интернете рекламу о дополнительном заработке. Предложение показалось ей заманчивым и она перешла по ссылке на неизвестный сайт, оставила там заявку и свой номер телефона. На следующий день ей в мессенджере пришло сообщение от неизвестного, по указанию которого она установила приложение и перевела на указанный счет 10 000 рублей в надежде на приумножение дохода. Спустя несколько дней неизвестный снова вышел на связь и сообщил о необходимости перевести деньги на следующие торги. Нижегородка не раздумывая взяла кредиты в банках и перевела денежные средства на счет, продиктованный злоумышленником, который сразу же перестал выходить на связь. Общий ущерб составил 659 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более 2 млн рублей похитили мошенники у пенсионерки из Шатков.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кредит мошенники Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
17 декабря 2024 09:57  [225] Более 2 млн рублей похитили мошенники у пенсионерки из Шатков
16 декабря 2024 12:19  [410] МВД России рассказало о схеме кражи Telegram-аккаунтов через Wildberries
16 декабря 2024 09:47  [402] Мошенники втянули нижегородку в схему "сбережения средств" и сделали её курьером
12 декабря 2024 13:45  [608] Нижегородец лишился 250 тысяч рублей после установки вредоносного приложения
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph