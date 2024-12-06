Нижегородцы перевели мошенникам более 71 млн рублей за минувшую неделю Происшествия

Более 71 млн рублей перевели мошенникам на прошлой неделе жители Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, дистанционные аферисты чаще всего использовали схемы: "Звонок от службы безопасности банка", "Предложение дополнительного заработка" и "Мошенничество при онлайн-покупке".

Так, пенсионерке из Арзамаса позвонил лжесотрудник полиции. Собеседник сообщил, что со счетов нижегородки кто-то пытается списать деньги на финансирование иностранных организаций. Кроме того, злоумышленник пригрозил женщине уголовной ответственностью.

Чтобы обезопасить средства, аферист предложил перевести деньги на "безопасный счет". На протяжении недели пенсионерка поддерживала связь с преступником. За это время она успела оформить несколько кредитов и вместе со своими сбережениями перевела их мошенникам. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллионов рублей.

Ещё один случай произошел в Дзержинске. Местная жительница нашла в интернете рекламу о дополнительном заработке. Предложение показалось ей заманчивым и она перешла по ссылке на неизвестный сайт, оставила там заявку и свой номер телефона. На следующий день ей в мессенджере пришло сообщение от неизвестного, по указанию которого она установила приложение и перевела на указанный счет 10 000 рублей в надежде на приумножение дохода. Спустя несколько дней неизвестный снова вышел на связь и сообщил о необходимости перевести деньги на следующие торги. Нижегородка не раздумывая взяла кредиты в банках и перевела денежные средства на счет, продиктованный злоумышленником, который сразу же перестал выходить на связь. Общий ущерб составил 659 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что более 2 млн рублей похитили мошенники у пенсионерки из Шатков.