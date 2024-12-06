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Общество

Глеб Никитин: "От работы энергетиков зависит благополучие и качество жизни каждого человека"

22 декабря 2024 09:15  [66] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём энергетика.

"Уважаемые энергетики и ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

От вашей работы зависит благополучие и качество жизни каждого человека. В любое время суток и при любой погоде вы на своем посту, в самых сложных условиях ликвидируете аварийные ситуации и помогаете людям как можно быстрее вернуться к привычным условиям жизни. Благодаря предшествующим поколениям энергетиков в России удалось создать одну из самых мощных и развитых энергетических систем. Наша задача сегодня - сохранить это наследие и обеспечить условия для дальнейшего развития", - говорится в тексте поздравления.

"Вместе с решением текущих задач вы занимаетесь разработкой и внедрением новых технологий, активно модернизируете сети. Отрасль в последние годы столкнулась с целым рядом серьезных вызовов, но вы достойно проявляете себя, применяете все больше отечественных решений, повышаете надежность энергоснабжения.

Хочется особо отметить высокий профессионализм и преданность своему делу энергетиков Нижегородской области. Вы трудитесь во всех уголках региона, обеспечиваете устойчивое развитие его экономики и социальное благополучие. Впереди — много новых проектов, которые позволят еще больше повысить значение отрасли.

В этот праздник желаю вам как можно меньше внештатных ситуаций и как можно больше стабильного развития! Пусть все складывается так, как запланировали, а рядом будут надежные коллеги! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники Энергетика
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