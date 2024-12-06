Почти 20 авианаправлений доступно из Нижнего Новгорода в новогодние каникулы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В новогодние каникулы из Международного аэропорта Нижнего Новгорода им. Чкалова будут доступны 18 направлений полётов, в том числе 7 международных. Обслуживание данных регулярных и чартерных рейсов выполняют 11 авиакомпаний.

Согласно информации, с 29 декабря по 8 января прямыми регулярными рейсами можно отправиться в том числе в Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Самару, Санкт-Петербург, Уфу, Сочи.

Кроме того, в праздничные дни из Нижнего Новгорода можно будет отправиться в Баку, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шэйх и Хургаду.

В пресс-службе нижегородского аэропорта также рассказали, что самым насыщенным по вылетам и прибытиям в эти дни станет 29 декабря: на эту дату запланировано обслуживание 37 рейсов.

Последний рейс 2024 года отправится в 22:25 в Новосибирск, а первые пассажиры 2025-го года прибудут в Нижний Новгород в 5:00 из Шарм-эль-Шейха.