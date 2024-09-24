Электронные инфостенды для пассажиров установили в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба аэропорта

Электронные информационные стенды подразделения авиационной и транспортной безопасности появились в пассажирском терминале международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, стенды установлены до входного контроля в пассажирский терминал, перед стойками регистрации и на втором этаже перед прохождением предполетного контроля. Благодаря удобной навигации и простому меню, пассажиры смогут легко и быстро ознакомиться с необходимым блоком информации и ускорить предполетные формальности.

Согласно сообщению, в стендах отображена основная нормативно-правовая и справочная информация для пассажиров и посетителей аэропорта, которая связана с общими требованиями обеспечения безопасности на объекте транспортной инфраструктуры, правилами проведения предполетного досмотра, перечнем предметов и веществ, которые запрещены к перевозке авиационным транспортом, и другая важная информация.

Отдельные блоки выделены правилам перевозки оружия и патронов к нему, а также административной и уголовной ответственности за нарушение правил, установленных законодательством России.

В процессе эксплуатации стендов планируется дополнять информацию в целях соответствия законодательства РФ и удобства информирования пассажиров.

Ранее сообщалось, что около полумиллиона пассажиров обслужил за лето аэропорт Нижнего Новгорода.