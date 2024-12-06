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Бизнес

Сорок тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода

13 декабря 2024 15:27  [35] Бизнес

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные службы вывезли 40 тысяч кубометров снега с улиц Нижнего Новгорода после прошедших в декабре снегопадов.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, работа по уборке и вывозу снега в течение рабочей недели не прекращалась. В городе регулярно проводится обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами. В предстоящие выходные и на следующей неделе работа продолжится.

В мэрии подчеркнули, что, помимо своевременной уборки города, должна вестись работа по очистке крыш и козырьков. В связи с температурными колебаниями есть риск схода снега с кровель. Поэтому собственников домов и управляющих организаций просят проводить своевременную очистку крыш.

В Автозаводском районе сегодня перед началом утреннего часа пик автомобильные дороги обработали противогололедными материалами. На улицах очищают остановочные павильоны, расчищают пешеходные дорожки, а также территории детских и спортивных площадок в благоустроенных скверах. Кроме того, от снега и наледи расчищают крыши многоквартирных жилых домов.

В Советском районе дорожники всю ночь очищали тротуары и внутриквартальные проезды, а также вывозили снег. Кроме того, ведется ежедневный мониторинг кровель многоквартирных домов на предмет формирования наледи.

В Московском районе ночью вывозили снег с Сормовского шоссе и проспекта Героев. Кроме того, рабочие приводят в порядок остановочные павильоны Работа идет круглосуточно, вне зависимости от погодных условий 

В Канавинском районе спецтехника и дорожные бригады выполняли работы по уборке снега, обработке проезжих частей противогололедными материалами.

В Сормовском районе в ночь на пятницу была организована обработка и прометание улиц, а также вывоз снега. На особом контроле в районной администрации остаются пешеходные зоны и подходы к остановкам общественного транспорта. 

В Нижегородском районе проводилась очистка от снега и просыпка дорог противогололедными материалами. Также коммунальщики проверяют состояние скатных крыш, которые расположены на домах.

В Приокском районе ночью обрабатывали противогололедными материалами основные магистрали.

Дорожные службы Ленинского района также продолжают очищать дороги и тротуары, вывозить снег.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев пригрозил директорам ДУКов штрафами за плохую уборку снега.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Снег
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