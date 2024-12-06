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Общество

Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода

06 декабря 2024 14:41  [575] Общество

На календаре ещё только начало декабря - а город уже вовсю прихорашивается к Новому году: уже появились ёлки в сквере Горького и на площади Минина и Пожарского. До 15 декабря будет установлено пять муниципальных елей: они появятся также у ФОКа "Юность", на Московском вокзале и на площади Советской.

Улицы и витрины празднично оформляются гирляндами и тематическими композициями, а в магазинах уже выложили новогодний ассортимент. 10 декабря начнут работу ёлочные базары.

Стартовали работы по украшению территорий нижегородских парков: до 10 декабря праздничное оформление появится в парках Автозаводский, "Дубки", "Светлоярский", в парке Станкозавода, им. Я.М. Свердлова, а также на территории парковых озёр Земснаряд-1 и Земснаряд-2 и на Щёлоковском хуторе.

Первый каток в городе уже открылся в парке "Швейцария", также каток для массовых катаний оборудуют у ТЦ "Муравей".

А вы уже чувствуете приближение Нового года?.. 

Фото: Кира Мишина, Александр Воложанин

Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода

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Теги:
Новый год Праздники
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Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
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