Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода Общество

На календаре ещё только начало декабря - а город уже вовсю прихорашивается к Новому году: уже появились ёлки в сквере Горького и на площади Минина и Пожарского. До 15 декабря будет установлено пять муниципальных елей: они появятся также у ФОКа "Юность", на Московском вокзале и на площади Советской.

Улицы и витрины празднично оформляются гирляндами и тематическими композициями, а в магазинах уже выложили новогодний ассортимент. 10 декабря начнут работу ёлочные базары.

Стартовали работы по украшению территорий нижегородских парков: до 10 декабря праздничное оформление появится в парках Автозаводский, "Дубки", "Светлоярский", в парке Станкозавода, им. Я.М. Свердлова, а также на территории парковых озёр Земснаряд-1 и Земснаряд-2 и на Щёлоковском хуторе.

Первый каток в городе уже открылся в парке "Швейцария", также каток для массовых катаний оборудуют у ТЦ "Муравей".

А вы уже чувствуете приближение Нового года?..

Фото: Кира Мишина, Александр Воложанин