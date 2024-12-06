Пролётные строения начали монтировать на развязке дублёра Гагарина и трассы Р-158 Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Подрядчик производит монтаж железобетонных балок пролётных строений на путепроводе в составе транспортной развязки на пересечении дублёра проспекта Гагарина и федеральной автодороги Р-158 "Нижний Новгород – Саратов" между деревней Ольгино и селом Ближнее Борисово в Кстовском районе.

Работы, напомним, ведутся преимущественно в ночное время, поскольку для них требуется временное перекрытие арзамасской трассы.

Как рассказали в ДСК "Автобан" стройплощадке задействовано примерно 80 единиц техники. Темпы строительства будут наращиваться после Нового года. Работы по укладке асфальтобетонного покрытия будут проводиться в весенне-летний-осенний период. Открыть движение по транспортной развязке для технологического транспорта планируется уже в 2025 году.

Уточняется, что строительно-монтажные работы ведутся в рамках второй и третьей очередей дублёра проспекта Гагарина. В настоящее время проводятся геодезические работы, готовится территория, переустраиваются инженерные коммуникации.

В ДСК "Автобан" уточнили, что готовность второй очереди сейчас составляет 10%, третьей очереди – около 20%.

Напомним, строительство второй очереди дублера проспекта Гагарина стартовало в Нижнем Новгороде 18 сентября. Она будет построена на участке от улицы Ларина до трассы Р-158 . В рамках третьей очереди дорожники занимаются строительством участка трассы до границ ЖК "Новинки Smart City".

Напомним, что дублёр Гагарина предусматривает четыре очереди с мостом через Оку. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь улицу Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок.

В перспективе магистраль улучшит связь Автозаводского и Ленинского районов с нагорной частью города, создаст новый транспортный коридор в аэропорт имени Чкалова, а также разгрузит проспект Гагарина.

Стоимость строительства составит 47 млрд рублей. Также ранее сообщалось, что на проектирование второй очереди дублера проспекта Гагарина направили 95,3 млн рублей, а третьей – 21 млн рублей.

Проект реализуется с привлечением льготного федерального финансирования – инфраструктурных бюджетных кредитов.