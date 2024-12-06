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Экономика

Марат Хуснуллин оценил градпотенциал России по проектам КРТ

16 декабря 2024 18:21  [90] Экономика

Градостроительный потенциал проектов комплексного развития территорий (КРТ) в России превысил 240 млн кв. метров недвижимости. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время в проработке находится более 1,3 тысяч территорий общей площадью 34,7 тыс. га с градпотенциалом 243,2 млн кв. метров, из них 175,8 млн кв. метров - это жилье.

Марат Хуснуллин также отметил, что в 77 регионах страны в проекты КРТ уже вовлечены 813 территорий общей площадью 18,3 тыс. га.

На данный момент принято 685 решений о КРТ, из которые более 180 только с начала этого года. Также утверждены 304 документа по планировке территорий, что позволяет определить их инвестиционную привлекательность, в том числе и объемы строительства жилья и инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов.

Напомним, что крупнейший в Нижегородской области жилой квартал построят по КРТ у Ольгина.

Ранее сообщалось, что высотный дом со спортплощадкой построят на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Правительство РФ Строительство
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