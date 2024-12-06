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Происшествия

Жительница Княгинина записалась на флюорографию и потеряла деньги

20 декабря 2024 09:19  [88] Происшествия

Жительница Княгинина потеряла деньги, записавшись на флюорографию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 54-летней женщине позвонила якобы сотрудница регистратуры местной поликлиники и предложила записаться на флюорографию. Для подтверждения записи в формате электронной очереди нижегородку попросили сообщить отправленный смс-код.

Через некоторое время женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности "Госуслуг", и сообщил о взломе её личного кабинета мошенниками. Он также предупредил женщину о последующем звонке от своего коллеги, который смог убедить женщину перевести сбережения "на безопасный счёт".

Нижегородка последовала указаниями мошенников: создала новую банковскую карту и перевела на неё все свои сбережения в размере 1,3 млн рублей.

После этого аферисты перестали выходить на связь, а их номера оказались заблокированными. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Как сообщает телеканал "360", мошенники перед Новым годом начали массово рассылать сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на праздничные концерты, в том числе на Кремлёвскую ёлку. Для получения необходимо зарегистрироваться и ввести личные данные, или же провести гарантийную оплату . Также аферисты создают фишинговые сайты с подарками на Новый год: покупая на них продукцию, можно лишиться денег.

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Теги:
Деньги мошенники Мошенничество
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