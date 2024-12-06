Акция "Счастливый билет" пройдет для пассажиров трамваев Нижнего Новгорода 23 декабря Бизнес

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Для пассажиров нижегородских трамваев 23 декабря пройдет акция "Счастливый билет".

Как сообщает организатор акции ООО "Экологические проекты", участниками новогодней лотереи в этот день станут все пассажиры, которые оплатят проезд через терминал.

По данным организаторов, акция "Счастливый билет" проводится второй год подряд. В этом году, как и в прошлом, победители получат традиционный подарок - по ящику мандаринов. Номера выигравших билетов должны заканчиваться на комбинации из трех одинаковых цифр: 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 или 999. Те пассажиры, кому достанутся выигрышные билеты должны будут 23 или 24 декабря сообщить о своей победе, позвонив по номеру телефона: 8 (831) 200-01-11 (доб. 7) или написать сообщение в социальные сети Корпорации развития Нижегородской области.

Выигравший билет нужно сохранить. Информацию о победителях выложат в группе "Корпорации развития Нижегородской области" в соцсети "ВКонтакте". Победителей наградят 27 декабря.

Ранее сообщалось, что новогодние трамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде.