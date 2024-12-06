Льготный налоговый вычет для сотовых операторов ввели в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Инвестиционный налоговый вычет для операторов, готовых развивать сотовую связь в малых населенных пунктах и вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального значения ввели в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, часть задач по предоставлению жителям доступа к интернету решается благодаря программе "Устранение цифрового неравенства", не смотря на это есть малые населенные пункты без доступа к услугам интернет-связи.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егоря Полякова, новая мера поддержки проработана для стимуляции телекоммуникационных компаний вкладывать средства в выполнение важной задачи

Инициативу правительства Нижегородской области поддержали депутаты Законодательного собрания региона. Председатель Заксобрания Евгений Люлин отметил, что обеспечение качественной и стабильной сотовой и интернет-связи – приоритетная задача.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов подчеркнул, что предоставление инвествычета предполагает возращение операторам части налога на прибыль – 90% от инвестиций. Компании будут иметь право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении расходов на обеспечение сотовой связью и мобильным интернетом малых населенных пунктов и автодорог, согласованных с правительством Нижегородской области. Выбор мест будет определяться в том числе на основании обращений жителей Нижегородской области. Данный механизм рекомендован Минцифры России

Напомним, развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету является одной из главных задач национального проекта "Цифровая экономика". Нацпроект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что слой с покрытием сотовой связи появился на инвесткарте Нижегородской области.