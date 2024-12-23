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Бизнес

Нижегородские экспортеры оценят эффективность инструментов поддержки в регионе

23 декабря 2024 13:46  [96] Бизнес

Нижегородские компании, которые стали получателями господдержки экспортной деятельности в этом году, пригласили оценить ее эффективность.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, опросы бизнеса министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области проводит на постоянной основе.

Компании-экспортеры могут оценить качество консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности, организации деловых миссий, оказания поддержки в поиске иностранных партнеров, приема зарубежных делегаций, содействия в приведении продукции в соответствие с требованиями зарубежного законодательства, популяризации экспортной деятельности, помощи в развитии экспортной деятельности через каналы электронной торговли. Пройти опрос можно в любое удобное время на инвестиционном портале региона.

По данным главы регионального Минпромторга Максима Черкасова, нижегородские экспортеры получают поддержку в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда" и "Международная кооперация и экспорт", а также по региональным и федеральным программам развития.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ-3 по количеству "Лидеров производительности".

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Теги:
МСП Опрос Предприниматели
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