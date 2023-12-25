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Общество

Более 90 заброшенных зданий снесли в Нижнем Новгороде в 2023 году

11 января 2024 10:33  [109] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Более 90 заброшенных зданий снесли в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках санации в прошлом году в Нижнем Новгороде снесли 97 заброшенных построек на 33 земельных участках.

В частности, были расчищены участки под строительство IT-кампуса, участки рядом с рекой Борзовка, где сейчас проходит благоустройство.

Также были снесены недострои на пересечении улицы Богдановича и Казанского шоссе, на пересечении улиц Мончегорская и Коломенская, долгострой около домов № 15 и 19 по улице Голованова и 15-этажное здание на улице Медицинской.

Кроме того, за счет средств инвестора было восстановлено аварийное здание №13 на улице Школьной.

Ранее сообщалось, что более 100 аварийных домов снесли в Нижегородской области в 2023 году.

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