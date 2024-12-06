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Общество

Масштабную модернизацию оперблока проводят в Нижегородском кардиоцентре

19 декабря 2024 12:09  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Масштабная модернизация операционного блока проходит в Нижегородском кардиоцентре.

Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, из шести операционных для открытой хирургии полностью отремонтированы две. В в остальных четырех ремонтные работы находятся на стадии завершения. Отмечается, что обновление операционного блока больницы стало этапом реализации проекта "Квартал здоровья". Региональный проект предусматривает объединение территорий НИИ – СККБ имени Б.А. Королева и Нижегородской областной детской клинической больницы.

По словам главного врача НИИ – Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени Б.А. Королева Антона Максимова, в последний раз капитальный ремонт операционного блока проводился в 2008 году. В настоящее время в больнице создаются операционные уровня ведущих федеральных клиник. Это позволит Нижегородскому кардиоцентру оставаться одним из лидеров в лечении пациентов с патологиями сердечно-сосудистой системы.

Ремонт в двух операционных проводился поэтапно, в течение шести месяцев. При ремонте особое внимание уделяется созданию так называемых "чистых помещений". На ремонт и обновление медицинского оборудования кардиоцентра были выделены средства регионального бюджета.

Медучреждение также активно развивается при поддержке федерального бюджета, в том числе в рамках программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В 2025 году в стране стартует новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Он будет охватывать все сферы здравоохранения – от первичного звена до реабилитации, включая спорт.

Ранее сообщалось, что новый видеоэндоскопический комплекс установлен в областной детской больнице.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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