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Общество

Более 200 нижегородских госуслуг выведено на региональный портал за три года

23 декабря 2024 16:58  [77] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Более 200 нижегородских государственных и муниципальных услуг выведены на одноименные федеральный и региональный порталы в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" в 2021-2024 годах. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков на итоговом заседании правительства области.

Одно из ключевых направлений работы в рамках нацпроекта – перевод в электронный вид предоставления госуслуг, в первую очередь, социальных.

По словам Егора Полякова, в этом году обновился региональный портал, главная задача которого - ускорить и упростить получение услуг, которые реализуются именно на территории Нижегородской области. Например, таких, как выдача жилищных сертификатов многодетным семьям.

Ещё одно направление нацпроекта "Цифровая экономика" – реализация проекта "Устранение цифрового неравенства", который позволяет подключить интернет в малых населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. Программа подключения формируется на основании результатов народного голосования, проводимого Минцифры России. В текущем году в Нижегородской области построено 16 базовых станций. Всего за годы реализации проекта с 2021 года в регионе построено 139 базовых станций.

Нижегородские ИТ-компании в этом году продолжили участие в федеральных грантовых конкурсах. 15 проектов прошли отбор по программам Фонда содействия инновациям, Фонда "Сколково" и Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Общий размер грантовой поддержки по ним составил более  44 млн рублей.

В 2025 году нацпроект "Цифровая экономика" будет существенно переформатирован. По поручению президента РФ Владимира Путина профильные органы власти формируют новый национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который позволит усовершенствовать систему госуслуг, создать цифровые платформы в ключевых секторах, внедрить отечественные ИТ-решения во все сферы экономики и улучшить услуги связи.

Ранее сообщалось, что восемь сервисов запустили и доработали в ноябре на "Госуслугах"

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Теги:
Госуслуги Нацпроект
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